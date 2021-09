Malignant, James Wan: "Sarà il mio film più violento!"

James Wan sta pompando al massimo le aspettative sul suo ultimo film. In occasione di un incontro stampa con IGN, il regista di Saw ha definito Malignant come "il mio film più violento e gore". Niente male, detto da un regista del genere...

A proposito del suo Malignant, realizzato qualche anno dopo aver diretto Aquaman, James Wan ha dichiarato: "Volevo semplicemente tornare alle mie origini e realizzare un film come quelli con cui ho iniziato la mia carriera". James Wan è davvero grato per le opportunità che gli sono state offerte (ricordate anche Fast & Furious 7?) ma il suo desiderio era, appunto, quello di tornare alle sue origini in ambito horror. Il regista ha continuato: "Ho impiegato tre anni per realizzare Aquaman. Alla fine, cercavo soltanto una storia che fosse nelle mie corde e che potesse risultare più contenuta rispetto ai miei ultimi film".

Scritto da James Wan, Ingrid Bisu e Akela Cooper, Malignant racconta la storia di Madison, una donna che si trova ad affrontare incubi reali destinati ad accadere e a turbare la sua esistenza. Madison scopre che questi incubi riguardano il suo passato e sono connessi a un'entità di nome Gabriel. James Wan ha raccontato: "Il film nasce da un'idea di Ingrid Bisu ed è basato su un argomento a sfondo medico. Abbiamo fatto tantissime ricerche sulle masse tumorali e sulla crescita dei parassiti. Il nostro obiettivo, inoltre, era quello di dare vita a un villain davvero indimenticabile e singolare".

Un'immagine di James Wan sul set di Insidious

Infine, James Wan spiega un altro motivo per cui ha deciso di dirigere Malignant: "La maggior parte delle persone mi collega alle storie di fantasmi. Bene, pensate che io sappia fare solo quello? Beccatevi Malignant!". Recentemente, James Wan ha dichiarato che Malignant è ispirato al cinema di Dario Argento e Mario Bava.

Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 2 settembre, sarà distribuito da Warner Bros e vanterà un cast che comprende i nomi di Annabelle Wallis (Annabelle, La Mummia), Maddie Hasson (Impulse di YouTube Originals, Mr. Mercedes per la TV), George Young (Containment per la TV), Michole Briana White (Black Mafia Family, Amiche per la morte), Jacqueline McKenzie (Palm Beach, Reckoning per la TV), Jake Abel (Supernatural per la TV, i film di Percy Jackson), e Ingrid Bisu.