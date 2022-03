Malena a Belve: "La mia sessualità è pari a zero, gli uomini con me non ci provano"

Stasera, venerdì 25 marzo, alle 22:55 su Rai2 torna Belve, e, tra le ospiti ci sarà Malena. La pornostar si è confessata ai microfoni di Francesca Fagnani, dove, tra le altre cose ha parlato del suo rapporto con gli uomini e delle difficoltà che incontra a relazionarsi con loro.

Malena, pseudonimo di Filomena Mastromarino, nell'intervista esclusiva e soprattutto molto divertente, ha raccontato a Francesca Fagnani tutto il percorso che l'ha portata da agente immobiliare al mondo del porno, all'età di 32 anni. "La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione".

Malena racconta dunque il suo percorso di liberazione, la scoperta della bisessualità "Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini". Poi racconta degli 'amici della parrocchia', il club di libertini scambisti con i quali ha vissuto le prime esperienze, e arriva a parlare del provino con Rocco Siffredi

Malena non si tira indietro quando si tratta di raccontare la sua fragilità - "Ho un cuore di porcellana" -, fino alla sua attrazione per la politica: "Non era attrazione, mi ci hanno messo". Quando la Fagnani le chiede cosa è successo quando quelli del PD hanno scoperto il suo lavoro, Malena racconta che in Assemblea di partito non la salutavano nemmeno poi quando andava in bagno le chiedevano i selfie. "È fidanzata?", chiede la Fagnani e Malena risponde: "Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto". E sul presunto flirt con Balotelli e Corona, Malena non conferma ma soprattutto non nega, "per non fargli pubblicità".