Making the cuts: lo show di moda con Heidi Klum arriva su Amazon Prime Video!

Making the Cuts è il nuovo show di Amazon Prime Video, presentato da Heidi Klum, in cerca della nuova icona della moda!

Presentato da Heidi Klum e Tim Gunn, la competizione di moda mostra le sue prime immagini dal set, scattate durante le riprese della prova in passerella ai piedi della Tour Eiffel il 25 Giugno a Parigi. La serie, in arrivo su Amazon Prime Video nel 2020 porterà in gara 12 talentuosi imprenditori e designer del mondo della moda provenienti da tutto il mondo per portare i loro brand promettenti allo step successivo, diventare un fenomeno globale. I look che verranno mostrati durante Making the Cut saranno acquistabili su Amazon, e il vincitore della competizione riceverà un milione di dollari da investire nel proprio marchio.

Carine Roitfeld, Joseph Altuzarra, Nicole Richie e Naomi Campbell in un'immagine promozionale del reality Making the Cut

Tra i giudici c'è Naomi Campbell: tra le top model più famose, icona della moda, Naomi Campbell è imprenditrice, filantropa, attivista e attrice. Ed è anche editorialista per l'edizione inglese di Vogue e Consulting Producer per Making The Cut. Insieme a lei anche Nicole Richie: attrice e Direttrice Creativa di House of Harlow 1960, noto brand famoso in tutto il mondo, Nicole Richie è un'icona moderna di stile. E' anche autrice di successo, personaggio televisivo e filantropa.

Arriva anche Carine Roitfeld: celebrato come uno dei personaggi più influenti del mondo della moda, l'ex EIC di Vogue Paris e vincitrice del 2019 CFDA Founder's Award, Carine Roitfeld ha oltrepassato le barriere di cultura e stile dei tre decenni passati. Infine Joseph Altuzarra: nato e cresciuto a Parigi, vincitore del premio CFDA e direttore creativo di Altuzarra, ha appena celebrato 10 anni del brand che porta il suo nome. Altuzarra è diventato punto di riferimento per donne di successo tra cui Michelle Obama, Evan Rachel Wood, Nicole Kidman e Awkwafina.