Heidi Klum mostra il didietro in una foto hot e flirta con il marito Tom Kaulitz

Heidi Klum, dopo aver pubblicato una foto in cui ha mostrato il didietro, ha chiarito le sue intenzioni con un messaggio indirizzato a suo marito, Tom Kaulitz. La modella e conduttrice televisiva ha recentemente condiviso le foto delle vacanze di Natale, passate con i suoi figli e con il marito, con i suoi 8,9 milioni di follower su Instagram.

La Klum, che ha avuto quattro figli da una precedente relazione con il cantante britannico Seal, ha mostrato le curve indossando soltanto un lenzuolo nella foto in questione in cui sale le scale della sua villa da ben 9,875 milioni di dollari a Bel Air.

Nella didascalia l'ex angelo di Victoria's Secret ha scritto un messaggio attraverso il quale ha flirtato pubblicamente con Kaulitz: "Torniamo a letto". Nelle altre immagini la star si coccola con il suo grosso cane, un enorme levriero irlandese, e nella terza foto si scambia un bacio con Tom.

Heidi Klum non è estranea a mostrarsi nuda: oltre a posare in lingerie come modella, l'autoproclamata nudista ha rivelato in un'intervista perché si è sempre sentita a suo agio senza veli: "Sono cresciuta andando in spiagge per nudisti con i miei genitori, sono una nudista. Non ho alcun problema con la nudità. Sono molto libera."