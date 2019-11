Heidi Klum: il suo costume di Halloween 2019 è sexy, alieno e terrificante

Heidi Klum ha nuovamente sorpreso tutti ad Halloween 2019 con un costume sexy, alieno e terrificante e relativa trasformazione mozzafiato, della quale ha condiviso un video su Instagram.

La splendida top model e conduttrice ha infatti mostrato online il lavoro compiuto con il trucco e le protesi per dare vita allo spaventoso personaggio creato per Halloween.

Heidi Klum, prima di raggiungere il risultato finale, si è sottoposta a molte ore di trucco e di lavoro per dare vita a una creatura che non lascia sicuramente indifferenti.

La star della moda e del piccolo schermo, negli anni precedenti, aveva invece scelto i costumi della principessa Fiona di Shrek, Michael Jackson in Thriller, Jessica Rabbit, una farfalla e persino dei cloni di se stessa. Nessuna delle sue trasformazioni precedenti è però riuscita a raggiungere il livello di originalità e stranezza a cui è arrivata nella giornata di ieri.

Tra parti scarnificate e altre parti del corpo che invece sono lasciate quasi integre, come il seno, il costume di Heidi Klum è di forte impatto. Tra la pelle cucita sulle labbra e sul viso e il cervello a vista, su un corpo segnato da vene livide e scure, c'è anche spazio per alcune componenti meccaniche.