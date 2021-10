Heidi Klum anticipa il suo costume di Halloween 2021 con un video horror

Heidi Klum ha superato se stessa anche quest'anno con il suo costume di Halloween 2021 attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram: il sequel, in cui recita al suo fianco quattro figli, Leni, 17, Henry, 15, Johan, 14 e Lou, 12, è ancora più cruento e raccapricciante del cortometraggio dello scorso anno.

Heidi Klum e il suo dente fortunato

La supermodella, 48 anni, ha rivelato in esclusiva alla rivista People che, proprio come l'anno scorso, non è stato possibile organizzare la sua solita festa costellata di stelle a causa della pandemia e, per questo motivo, lei e la sua famiglia hanno trovato un altro modo per festeggiare Halloween.

Golden Globes 2007, la modella Heidi Klum

Il sequel presenta Klum che risorge dai morti dopo che suo marito Tom Kaulitz e i bambini si sono trasformati in mummie e zombi e l'hanno uccisa nel cortometraggio dell'anno scorso. Ma la star ci avverte che il suo personaggio "non è come ve lo ricordate", dopo aver passato un anno sottoterra.

A un certo punto, il personaggio raccapricciante di Klum vomita persino zuppa di piselli "in faccia al mio povero figlio" durante la scena del pranzo. "Per tutto il viaggio in macchina verso casa siamo stati accompagnati dalla puzza della zuppa di piselli", ha svelato la star. "È stato sicuramente un momento che tutti noi ci ricorderemo per sempre."

Heidi Klum ha reclutato i suoi quattro bambini per recitare nel video spettrale, ma ha anche ammesso che sua figlia Lou si è offerta volontaria per essere la star perché condivide l'amore di sua madre per tutto ciò che è artistico: "Aveva il ruolo più importante, le è piaciuto molto, studia recitazione a scuola e adora recitare. Le riprese sono state decisamente divertenti, è bello fare queste cose strane insieme... Lou era così presa".