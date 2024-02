Màkari 3, la prima puntata stasera su Rai 1: la trama e il cast

Màkari 3 si prepara al debutto, stasera su Rai 1 alle 21:25, e ad accogliere nuovi intrighi, per lo "sbirro di penna" Saverio Lamanna, e nuovi personaggi. Mai come adesso, infatti, Saverio e Suleima scopriranno che l'amore funziona proprio come la chimica: ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi ad altri elementi, ma quando lo fanno distruggono i precedenti legami con altre sostanze. Ed è così che l'arrivo di Michela e Giulio rischia di trasformarsi in una catastrofe per i due beniamini del pubblico.

Trama della prima puntata

Nella prima puntata, intitolata Il fatto viene prima, in onda in questa domenica 18 febbraio, dopo tanti anni si fanno vive non una, ma ben due ex fidanzate di Saverio. E non si tratta semplicemente di due vecchie fiamme: Antonia e Serena erano rivali e, all'epoca, la vicenda finì malissimo, con strascichi e rancori. È passata una vita, eppure oggi Antonia e Serena sono divise da una nuova controversia: all'origine vi è una banale baruffa fra i due rispettivi figli, ma in realtà alla base della nuova faida c'è ancora l'antica contesa che aveva al centro Saverio Lamanna.

Saverio viene quindi chiamato per cercare di porvi rimedio, ma i suoi sforzi di mediatore cadono nel vuoto e una mattina il marito di una delle due ex viene trovato morto, assassinato. Ora più che mai, Saverio non può tirarsi indietro e dovrà scoprire la verità su quel delitto. Intanto due nuovi personaggi, Michela e Giulio, entrano nella vita di Saverio e Suleima. Si presentano come loro amici, ma chissà se sono destinati a rimanere soltanto amici. E anche nella vita di Piccionello si apre una nuova pagina.

Il cast

Màkari 3, una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca vede nel cast Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr.

Quante puntate e quando andranno in onda

La terza stagone di Màkari è composta da quattro puntate, in onda su Rai 1 per quattro domeniche di fila. In onda domenica 18 febbraio il caso di omicidio con al centro la terribile faida fra due ex fidanzate di Saverio (ne "Il fatto viene dopo"); domenica 25 febbraio un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina ("La città perfetta"); domenica 3 marzo un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario ("Tutti i libri del mondo"); domenica 10 marzo un presunto incidente all'interno di un bellissimo centro termale ("La segreta alchimia").