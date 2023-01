Makanai, su Netflix in streaming da oggi

Makanai, la serie Netflix tratta dal popolare fumetto di Aiko Koyama, sbarca in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio a partire da oggi 12 gennaio 2023.

La serie Netflix Makanai (The Makanai: Cooking for the Maiko House) coprodotta da Netflix, Story Inc e BUN-BUKU Inc vedrà Hirokazu Kore-eda nel ruolo di showrunner, regista e sceneggiatore. Adattamento drammatico in nove episodi di un manga originale, sarà la prima produzione Netflix in collaborazione con l'acclamato cineasta giapponese, premiato con la Palma d'oro a Cannes nel 2018 per il lungometraggio Un affare di famiglia, ventun anni dopo la vittoria di un suo connazionale.

Locandina di Makanai

La serie è tratta dal popolare fumetto di Aiko Koyama "Maiko-san Chi no Makanai-san", pubblicato da Weekly Shonen Sunday a partire dal 2016. Ambientato nel quartiere delle geishe di Kyoto, il manga ha per protagonista la giovane Kiyo nel ruolo di makanai (cuoca) all'interno di una casa che ospita le maiko (apprendiste geishe). La storia racconta la vita quotidiana di Kiyo e della maiko Sumire, l'amica d'infanzia che si è trasferita insieme a Kiyo da Aomori a Kyoto, sullo sfondo di un mondo vivace e ricco di geishe, maiko e cibo delizioso. Il fumetto ha vinto la sessantacinquesima edizione dello Shogakukan Manga Award, diventando un bestseller da oltre 1,8 milioni di copie vendute.