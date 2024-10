Maica Benedicto lascia di nascosto il Grande Fratello per tornare in Spagna: la reazione dei gieffini

La breve avventura di Maica Benedicto al Grande Fratello è già giunta al termine. La modella spagnola, infatti, ha abbandonato la Casa durante la notte per fare ritorno in Spagna, dove stasera, 24 ottobre, parteciperà alla puntata in diretta del Gran Hermano su Telecinco. Attualmente, nel reality spagnolo, sono presenti Shaila e Lorenzo, protagonisti di un sorprendente scambio tra i due reality.

Il ritorno della modella spagnola nel suo paese, cosa è successo?

Maica era entrata nella casa più spiata d'Italia lo scorso lunedì, 21 ottobre, e si era presentata ai concorrenti come una nuova coinquilina. Nonostante il suo breve soggiorno, la modella è riuscita a farsi apprezzare sia dai concorrenti del Grande Fratello che dal pubblico italiano, che la seguiva attraverso la diretta su Mediaset Extra.

Ribattezzata sul web "la colf spagnola" per la sua ossessione nel pulire tutto con la candeggina, Maica ieri sera è entrata nel confessionale e non ne è più uscita. Questo insolito comportamento ha richiamato alla memoria dei fan del programma un episodio analogo avvenuto durante il Grande Fratello Vip 5, quando Alda D'Eusanio fu eliminata nel confessionale per aver fatto commenti controversi su Paolo Carta e Laura Pausini.

Stavolta, però, la sparizione di Maica ha una motivazione diversa. La modella non ha potuto salutare i suoi nuovi amici italiani perché non poteva rivelare che stava tornando in Spagna. I concorrenti, infatti, non sono a conoscenza del gemellaggio tra i due reality show e credono che Lorenzo e Shaila siano stati eliminati nell'ultimo televoto.

Nonostante ciò, alcuni concorrenti hanno ipotizzato che l'ex velina e il modello milanese "stiano da qualche parte", ma nessuno immagina che i due siano volati in Spagna per una settimana. Il loro ritorno è previsto per lunedì prossimo, durante la decima puntata in diretta del Grande Fratello. Quanto alla sparizione di Maica, molti nella casa credono che abbia abbandonato il gioco per motivi familiari gravi, ignari della verità che si nasconde dietro il suo misterioso addio.

