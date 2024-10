Grande Fratello: Chi è Maica Benedicto, la concorrente spagnola che entrerà stasera nella Casa

Porte girevoli al Grande Fratello e alla sua versione iberica. Stasera nella casa più spiata italiana arriverà Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano in onda su Telecinco. Due concorrenti del reality show di Canale 5, Javier e Yulia stando alle indiscrezioni, voleranno in Spagna. Le due emittenti fanno parte del gruppo Mediaset, cosa che ha reso possibile questo gemellaggio.

Chi è l'ospite spagnola del Grande Fratello.

Maica Benedicto è nata il 12 gennaio 1999 a Cartagena, una pittoresca città portuale nella regione di Murcia, nota per la sua ricca storia e le sue influenze culturali. Fin da giovane, Maica ha mostrato un grande interesse per la moda e lo spettacolo, caratteristiche che l'hanno portata a intraprendere una carriera di successo nel mondo delle passerelle.

La sua carriera

La nuova concorrente del Grande Fratello oggi lavora come assistente medico, ma ha anche esperienza come modella e si sta pian piano affermando sui social come influencer. Ha iniziato a lavorare come modella all'età di 17 anni, partecipando a sfilate locali e collaborando con brand emergenti della moda spagnola. Il suo talento naturale, combinato con un look unico e un forte senso dello stile, l'ha resa rapidamente una delle giovani promesse della moda.

Nel 2022 è stata incoronata Miss Turismo Spagna, grazie a questa vittoria ed è diventata ambasciatrice del turismo spagnolo in Sri Lanka. La sua carriera ha preso una svolta internazionale quando è stata notata da un'agenzia di moda di alto profilo, che l'ha portata a sfilare per noti marchi e stilisti europei.

Javier è uno dei concorrenti italiani che andrà per qualche giorno al Gran Hermano

Web e Televisione

Oltre a essere una modella di successo, Maica ha anche una forte presenza sui social media, su Instagram ha 25.900 follower. Sul suo profilo condivide momenti della sua vita professionale e personale con tantissimi scatti delle sue sfilate e dei suoi viaggi in Europa come il principato di Monaco, la Francia e l'Italia.

Maica ha fatto il suo debutto televisivo nel programma Ailoviu, trasmesso su La7, emittente della regione Murcia. A settembre di quest'anno ha iniziato il suo percorso nel famoso reality show spagnolo Gran Hermano 19, dove ha avuto l'opportunità di farsi conoscere da un pubblico più ampio. Grazie ad un gemellaggio tra i due programmi, stasera 21 ottobre Maica Benedicto entrerà nella Casa del Grande Fratello italiano, dove rimarrà come ospite per circa una settimana.

Le sue parole prima di entrare al Gran Hermano

Dopo aver saputo di aver superato il casting del Grande Fratello Spagnolo, Maica ha condiviso un messaggio su Instagram destinato ai suoi follower. "Mi piacerebbe che tu fossi dentro di me così da poter sentire un po' della felicità piena e assoluta che sento e che ho provato durante tutto questo processo, e mi piacerebbe ancora di più che tu non smettessi mai di lottare per i tuoi sogni, perché i sogni diventano realtà."