Mahershala Ali star di Swan Song, film prodotto per Apple TV+

Mahershala Ali sarà il protagonista e produttore del film intitolato Swan Song, un progetto che verrà prodotto per la piattaforma di streaming Apple TV+.

Il progetto, che debutterà nelle sale cinematografiche prima di essere distribuito online, sarà scritto e diretto da Benjamin Cleary e le riprese dovrebbero iniziare in primavera.

La storia di Swan Song sarà ambientata in un futuro non troppo distante e mostra fino a dove si può spingere una persona e cosa si è disposti a sacrificare per rendere più felice la vita delle persone che si amano.

Il premio Oscar Mahershala Ali è stato essenziale per dare il via libera al progetto. Cleary ha infatti dichiarato: "Stavo sviluppando Swan Song da tempo e quando mi sono seduto per parlarne con Apple è stato immediatamente chiaro che avevano totalmente capito la mia visione. Una volta che Mahershala ha acconsentito a far parte del progetto ho capito immediatamente che avevamo a disposizione qualcosa di veramente speciale. Poter realizzare questo film con Mahershala e Anonymous Content per Apple è davvero un sogno".

Adam Shulman e Jacob Perlin dalla casa di produzione Anonymous Content hanno aggiunto: "Benjamin Cleary è un talento raro che intreccia abilmente emozioni umane nel suo cinema in un modo che rievoca molti dei film grandiosi che sono nati grazie ad Anonymous Content come Se mi lasci ti cancello ed Essere John Malkovich. Siamo incredibilmente grati nell'avere la possibilità di lavorare con Mahershala Ali e Ben a questo progetto in grado di far riflettere e che siamo certi darà il via a molte conversazioni".