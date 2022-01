Magic Mike 3, Steven Soderbergh: "Finalmente, anche Mike avrà una relazione!"

Nel corso di una roundtable su KIMI, il nuovo film di Steven Soderbergh con Zoe Kravitz, il regista ha parlato di Magic Mike 3, ha rivelato di aver incoraggiato lo stesso Channing Tatum a sviluppare il progetto e ha fatto altre importanti rivelazioni sul progetto.

Come riportato da Collider, Steven Soderbergh ha rivelato che, quando Magic Mike era ancora solo un'idea tra le tante, ha insistito con Channing Tatum per sviluppare il progetto con particolare concentrazione. La proposta dell'attore, infatti, ha immediatamente attirato la sua attenzione. Poi, quando la storia è stata finalizzata, Soderbergh era ansioso di saltare a bordo per trasformare il copione in realtà.

Il regista ha raccontato: "Sapevo certamente che l'idea di quel film di Channing era ridicolmente commerciale. Gli ho chiesto che tipo di progetti avesse in sviluppo e lui mi ha detto: 'Oh, sì, ho questa cosa su quando avevo 19 anni e facevo lo spogliarellista a Tampa'. E io ho detto: 'Ok, questo è oro. È la febbre del sabato sera. Cosa stai facendo con questo?' E lui: 'Lo stiamo sviluppando. Abbiamo un regista'. E io ho detto: 'Non aspettare! Non tardare con questo progetto! Tienilo in primo piano'. Letteralmente un anno dopo, mi chiama e mi chiede: 'Ti piace ancora l'idea di dirigerlo?'. E io: 'Sì, certo!'. Sapevo che poteva venir fuori un grande film!".

L'uscita di MAgic Mike 3 è prevista per dicembre e Steven Soderbergh ha dato una piccola anticipazione su cosa aspettarsi del finale. Il regista ha raccontato: "Il terzo film sarà una sorta di apice di tutto ciò di cui abbiamo parlato. Non solo portando il ballo a un altro livello, ma entrando davvero nell'aspetto della relazione che è stato soltanto accennato in tutti i film. Mike avrà una vera e propria relazione completa, che sarà al centro di questo film!".

Magic Mike's Last Dance uscirà in esclusiva su HBO Max.