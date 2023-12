Maestro, Bradley Cooper alla première del film con la figlia Lea e... Lady Gaga

Bradley Cooper si è presentato alla proiezione in anteprima del suo ultimo film Maestro in compagnia della figlia Lea e di Lady Gaga.

Lady Gaga è apparsa a sorpresa al fianco della co-star in A Star Is Born Bradley Cooper alla prima del film Maestro, scritto, diretto e interpretato dal protagonista di Una notte da leoni. La popstar ha posato al fianco di Cooper e dell'attrice Carey Mulligan prima della proiezione del film all'Academy Museum of Motion Pictures. Insieme a loro anche la figlia di Cooper, Lea De Seine, 6 anni.

Bradley Cooper e Lady Gaga lavorarono insieme al film A Star Is Born, in cui l'attore interpreta un musicista con problemi di alcolismo che si innamora di una cantante in erba, Ally (Lady Gaga). Il film ricevette otto nomination agli Oscar, conquistando la statuetta alla miglior canzone originale per Shallow. Nel corso della cerimonia Cooper e Gaga si esibirono in un appassionante duetto che alimentò le speculazioni su un'ipotetica relazione tra i due, smentita successivamente da Cooper, che spiegò come i due decisero di rimanere nelle parti interpretate nel film in occasione dell'esibizione agli Oscar.

Bradley Cooper in Maestro

Il nuovo film da regista di Bradley Cooper si intitola Maestro e racconta la storia del direttore d'orchestra Leonard Bernstein e del suo matrimonio con l'attrice Felicia Montealegre. Nel cast Carey Mulligan interpreta Montealegre, con Cooper nei panni di Bernstein, affiancati da Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman e Michael Urie.

Il trucco sul naso di Bradley Cooper ha generato diverse polemiche, subito smorzate dalla stessa famiglia di Bernstein che ha partecipato alla lavorazione del film e che ha elogiato la dedizione del regista.