Mads Mikkelsen star di Dust Bunny, film horror diretto da Bryan Fuller

Bryan Fuller si è affidato a Mads Mikkelsen per realizzare il suo primo film come regista, intitolato Dust Bunny.

Mads Mikkelsen collaborerà nuovamente con Bryan Fuller dopo il successo della serie Hannibal in occasione del film Dust Bunny.

Il progetto è stato annunciato in occasione dell'American Film Market ed è stato ufficialmente presentato ai potenziali distributori.

Dust Bunny sarà scritto e diretto da Bryan Fuller, al suo esordio alla regia di un lungometraggio. Mads Mikkelsen sarà la star dell'horror che racconterà la storia di una bambina di 8 anni che chiede l'aiuto di un vicino per uccidere un mostro sotto il suo letto che crede abbia mangiato la sua famiglia.

Kristen Figeroid di Sierra/Affinity ha dichiarato presentando il progetto: "Mads porta una qualità unica a ogni personaggio che porta in vita e il suo ruolo in Dust Bunny non farà eccezione. Siamo eccitati nel proporre un omaggio ai film horror per tutta la famiglia degli anni '80, un genere amato da molte persone".

Fuller e Mikkelsen hanno collaborato in occasione delle tre stagioni di Hannibal, serie di cui le star e il creatore sperano sempre di riportare sugli schermi con un quarto capitolo della storia di Hannibal e Will.

Bryan, inoltre, nei prossimi mesi sarà impegnato nella realizzazione di Crystal Lake, una serie prequel di Venerdì 13 che verrà prodotta per Peacock e sarà prodotta da A24.