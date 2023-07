Mads Mikkelsen: 'Mi piace interpretare dei perdenti'

Mads Mikkelsen, attualmente protagonista nelle sale con il film Indiana Jones e il Quadrante del Destino, ha svelato il motivo per cui ama interpretare ruoli da perdente.

L'attore, intervistato da GQ, ha spiegato le sue preferenze, sottolineando inoltre che ama i ruoli da villain.

I personaggi amati dall'attore

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Mads Mikkelsen in una foto

Parlando con il magazine, Mads Mikkelsen ha dichiarato che non considera interessanti i ruoli di personaggi che vengono apprezzati e amati da tutte le persone che li circondano. L'interprete dello scienziato nazista Jürgen Voller in Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha sottolineato: "Non sono interessato a parti come 'i capelli che cadono sui tuoi occhi, sii carino in un angolo'. Non fa per me. I perdenti sono divertenti. Perché li conosciamo. Si potrebbe anche essere stati in quella situazione alle volte".

Commentando poi la scelta di interpretare dei villain, Mikkelsen ha aggiunto: "Se non c'è altro, decisamente farei parti di questo tipo perché è divertente. E poi posso fare qualsiasi cosa voglia quando torno in Europa".

Il quinto film della saga

Il nuovo film della saga con protagonista l'attore Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo ha nel proprio cast anche Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Un altro giro).

Diretto da James Mangold (Le Mans '66 - La grande sfida, Logan - The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi.