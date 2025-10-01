Mads Mikkelsen sarà un astronauta che lotta per la sopravvivenza in Ami

Mads Mikkelsen e Diane Kruger sono attualmente impegnati in Spagna nelle riprese di Ami, un survival thriller sci-fi diretto da Fernando Szurman.

L'attore, recentemente protagonista di The Last Viking, si metterà alla prova con il ruolo di un astronauta.

Cosa racconterà il film sci-fi

Ami sarà diretto da Fernando Szurman ed è stato scritto da John Wesley Norton ed Ezequiel Martinez Jr.

Mads Mikkelsen sarà un astronauta che si ritrova su un pianeta non segnato nelle mappe dopo un incidente catastrofico, potendo contare solo sull'aiuto della sua companion, creata grazie all'Intelligenza Artificiale Quantum, Ami (Diane Kruger), per riuscire a fuggire.

Mentre affronta un paesaggio alieno e una battaglia per la sopravvivenza, il protagonista è obbligato a confrontarsi con la fragilità della memoria, l'isolamento nello spazio, e la resilienza dello spirito umano.

Le dichiarazioni dei realizzatori

Christian Mercuri, CEO di Capstone Global (che si occuperà della produzione e degli accordi per la distribuzione), ha dichiarato: "Ami è una rara combinazione di intimità emotiva e spettacolare ambizione cinematografica, portata in vita da un team creativo di fama mondiale. Con la visione unica di Fernando e un cast di straordinario talento, questo progetto è un esempio dei progetti cinematografici di livello e ambiziosi che sosteniamo".

Szurman, alla sua prima regia di un lungometraggio, ha aggiunto: "Ciò che mi ha entusiasmato di Ami era l'opportunità di raccontare una storia profondamente umana tramite un genere che permette spettacolarità e al tempo stesso intimità. Voglio spingermi oltre i confini della narrazione sci-fi e radicarlo nella verità emotiva. Non stiamo solo realizzando un film sulla sopravvivenza, stiamo invitando gli spettatori in un'odissea spaziale profondamente personale".