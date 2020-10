Mads Mikkelsen e Armie Hammer star di The Billion Dollar Spy

Mads Mikkelsen e Armie Hammer saranno i protagonisti del film The Billion Dollar Spy, progetto che verrà diretto da Amma Asante.

Il film si basa su una storia vera e le riprese dovrebbero iniziare nel 2021 nell'Europa dell'Est.

The Billion Dollar Spy si baserà sulla storia vera di un ingegnere sovietico e l'agente della CIA che si occupa di lui. I personaggi interpretati da Mads Mikkelsen e Armie Hammer hanno collaborato per porre fine alla Guerra Fredda, mettendo a rischio la propria vita.

Tra i produttori del lungometraggio ci saranno anche Akiva Goldsman e Greg Lessans.

La sinossi del progetto affidato ad Amma Asante anticipa:

Brad Reid (Hammer) è arrivato da poco alla stazione di Mosca della CIA quando viene avvicinato dall'ingegnere sovietico Adolf Tolkachev (Mikkelsen). Ignorando il consiglio dei suoi superiori che sostengono si tratti di un trucco della CIA, Reid sviluppa un'amicizia unica e un legame con l'uomo, il cui obiettivo sembra solo voler aiutare la sua famiglia a fuggire alla corruzione dell'Unione Sovietica. La fede di Reid in Tolkachev viene premiata quando gli vengono consegnati dei segreti militari, ottenuti con metodi classici di spionaggio. Tolkachev ottiene il soprannome The Billion Dollar Spy e cambia gli equilibri tra le due fazioni. Ma il loro successo nell'evadere dal KGB ha dei costi personali per entrambi gli uomini e per i matrimoni con Tina e Natasha, oltre a obbligarli a fare i conti con la paranoia quotidiana e il timore di essere catturati. Poi un giorno un tradimento sconvolgente li mette tutti in grave pericolo.

Il premio Pulitzer David E. Hoffman ha scritto la storia dopo aver compiuto molte ricerche e aver avuto accesso a documenti e interrogatori della CIA. Benjamin August ha firmato l'adattamento per il grande schermo.