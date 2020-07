Madonna, topless, slip e stampella: la foto su Instagram è l'ultima provocazione

Madonna quasi in topless e con stampella nella foto condivisa su Instagram: la cantante è in riabilitazione dopo il recente intervento chirurgico.

Madonna si è fotografata in topless, con il seno quasi coperto e con la stampella che la sorregge durante la riabilitazione. La cantante si sta riprendendo dopo l'intervento chirurgico al ginocchio al quale si è sottoposta di recente, dopo la conclusione del suo Madame-X Tour.

Nelle ultime settimane Madonna ha pubblicato sui social numerosi post con cui esprimeva il suo appoggio al movimento antirazzista Black Lives Matter. La popstar quattro mesi fa ha subito un infortunio al ginocchio ed ora è in riabilitazione, oggi la cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto particolarmente hot. La foto, scattata allo specchio, la mostra in topless con le braccia usate per coprire parzialmente il seno, Madonna indossa solo una culotte nera ed un cappello con delle paillettes. La didascalia che accompagna lo scatto dice "ad ognuno la sua stampella", sottolineando la stampella nera che l'ha sostiene mentre scatta la foto.

Alla fine di maggio Madonna è stata vista lasciare l'ospedale mentre era sostenuta da una stampella, la cantante si è infortunata a marzo quando è caduta sul palco del Le Grand Rex di Parigi. Durante le prove di una corografia una sedia le era stata tolta per errore e si era ritrovato con l'osso sacro a terra, come aveva scritto lei stessa su Instagram. La caduta ed il conseguente infortunio avevano causato la cancellazione delle date del Madame X tour.