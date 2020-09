Madonna svela il suo film autobiografico: dallo scandalo di Like a Prayer a Vogue

Madonna ha deciso di scrivere la sceneggiatura del suo film autobiografico: che ripercorrerà le tappe più significative della sua controversa carriera, da Like a Prayer all'incontro con i ballerini del Blond Ambition World Tour la cantante sta ripercorrendo tutte le tappe del suo incredibile viaggio con l'aiuto di Diablo Cody.

Nelle ultime settimane Madonna è impegnata a scrivere la sceneggiatura di un film autobiografico in collaborazione con Diablo Cody, premio oscar per la migliore sceneggiatura per il film Juno. L'artista vuole coinvolgere nel progetto ancora senza titolo la produttrice Amy Pascal (che qualcuno ricorderà per lo scandalo delle mail diffuse da un hacker, quando lavorava alla Sony). La popstar ha confermato di aver già scritto 107 pagine della sceneggiatura che dovrebbero corrispondere ad un film di due ore. Inizialmente Madonna aveva pensato ad una serie per Netflix, poi Cody l'ha convinta ad impostare il progetto come una sceneggiatura da film.

Nella diretta Instagram di giovedì in cui ha parlato di questo suo nuovo lavoro Madonna ha detto: "Per me è come una forma di terapia. A volte mi confondo e dimentico che sto scrivendo di me, e comincio a riferirmi a me come "lei". È un po' strano". Madonna ha spiegato che in questo film vuole raccontare il suo percorso di artista: "L'obiettivo è mostrare la lotta di un'artista che cerca di sopravvivere come donna in un mondo maschile. Alla fine è solo il racconto del viaggio, che è stato felice, triste, pazzo, pazzo, buono, cattivo e brutto".

Madonna ha inserito nella sceneggiatura alcuni dei momenti cruciali della sua carriera come la controversa Like a Prayer che scrisse e produsse nel 1989. La cantante racconterà la "devastante" esperienza con la Pepsi dopo le polemiche che accompagnarono il video della canzone, primo estratto dell'omonimo album che fu considerato sacrilego dal Vaticano e da alcune associazioni cristiane: nel video Madonna si avvicina alla statua di un santo di colore, l'accarezza e la statua si anima. la cantante mostra le stigmate sulle mani e balla davanti a delle croci in fiamme, un rimando al Ku Klux Klan difficile da comprendere per le associazioni oltranziste della destra cristiana americana.

Prima dell'uscita dell'album Madonna aveva firmato un contratto da cinque milioni di dollari con la Pepsi girando uno spot che aveva Like a Prayer come colonna sonora. Dopo le proteste la multinazionale stracciò il contratto e ritirò la sponsorizzazione del Blond Ambition Tour, che fu poi sponsorizzato dalla Pioneer. Il brano non fu boicottato dal pubblico e raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100.

Il film racconterà anche l'incontro di Madonna con Jose Gutierez e Luis Camacho i ballerini della House of Xtravaganza in cui si sviluppò la cultura underground delle 'ballroom scene' a New York negli anni Ottanta e Novanta. Madonna chiamò i due ballerini per un provino per il suo Blond Ambition World Tour, una scena "divertente" secondo la cantante, che è stata inserita nel documentario musicale Madonna: Truth or Dare nel 1991. I due ballerini parteciparono al video che accompagnava Vogue, il brano di Madonna che nel 1990 lanciò il voguing nella cultura pop. "Sono stati per molto tempo una parte molto importante della mia vita", ha ricordato la cantante.

I due ballerini hanno espresso su Instagram la loro gioia per essere stati inclusi nella autobiografia ancora senza titolo di Madonna. Hanno pubblicato lo stesso frammento di video del suo IG Live sui rispettivi account, Gutierez ha scritto: "questo è il momento in cui ho incontrato Luis & Jose" e Camacho ha scritto, "Anche lei è stata una parte importante delle nostre vite!".

Madonna ha confermato che non ha intenzione di interpretare se stessa nel film, i fan ritengono che voglia affidare il suo ruolo a Julia Garner che la cantante ha iniziato a seguire su Instagram. "Non è un musical, ma c'è molta musica e molte attrici che mi interpreteranno cantando le mie canzoni, nei posti in cui dovrebbero essere cantate", ha spiegato Madonna.