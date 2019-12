Madonna and the Breakfast Club: stasera su Rai5 il film sulla Regina del Pop

Madonna and the Breakfast Club va in onda stasera su Rai5: è il film documentario che racconta gli inizi di Madonna con una somigliante Jamie Auld nei panni della futura Regina del Pop.

Madonna and the Breakfast Club in onda stasera su Rai5 alle ore 21.15: un appuntamento imperdibile per i fan di Madonna che sicuramente hanno sentito parlare di questo film documentario che ricostruisce il periodo in cui la futura Regina del Pop iniziava a muovere i primi passi nel mondo della musica, poco di prima di diventare una superstar.

Diretto da Guy Guido, Madonna and the Breakfast Club ricostruisce, tra testimonianze e interviste, ma anche attraverso scene di finzione, il periodo in cui Madonna Ciccone faceva parte della formazione dei Breakfast Club, una band formata da Dan Gilroy e Stephen Bray, ex ragazzi di Madonna, Ed Gilroy, Gary Burke e Paul Kauk. Con Bray, una volta diventata famosa, Madonna firmerà alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Into the Groove, True Blue ed Express Yourself e il loro rapporto artistico si concluderà dopo la realizzazione dell'album Like a Prayer.

Madonna (quella vera) appare in alcune immagini tratte da materiale d'archivio, ma nelle scene di finzione è interpreta da Jamie Auld, che le somiglia tantissimo - o almeno somiglia a quello che Madonna era allora, una ragazza appena ventenne, ambiziosa, sconosciuta, ben prima degli album in vetta alle classifiche e dei tour mondiali. Nelle prime immagini di Madonna and the Breakfast Club vediamo Jamie con diversi look, da quello più semplice degli inizi a quelli più studiati del periodo successivo, con bracciali, catene e borchie, fino al look dell'album Like a Virgin, quello della consacrazione ufficiale a superstar.