Made In Italy: Liam Neeson nel trailer del dramma familiare

Liam Neeson insieme al vero figlio Michael Richardson compie un lungo viaggio in Italia nel trailer di Made In Italy, alla (ri)scoperta della vita.

Al centro della storia troviamo Robert, un artista londinese che ritorna in Italia insieme al figlio, da cui si era allontanato. I due sono in viaggio per provare a vendere rapidamente la casa che hanno ereditato dopo la morte della moglie di Robert. La ristrutturazione, però, si rivela una catastrofe e la mancanza di senso pratico di Robert lo costringe a chiedere aiuto ai locali e alla stramba Kate (Lindsay Duncan), che ha fatto della vendita di magioni agli stranieri il suo lavoro principale.

Scritto e diretto da James D'Arcy, Made in Italy è prodotto da Pippa Cross, Sam Tipper-Hale e Nicola Serra dello studio italiano Palomar. La fotografia del lungometraggio è curata da Mike Eley, mentre il montaggio è firmato da Chris Dickens (The Millionaire).