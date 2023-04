Madagascar, stasera su Italia 1, trama, curiosità e cast di doppiatori del film d'animazione

Stasera su Italia 1 in prima serata va in onda Madagascar, trama e cast del film d'animazione

Stasera, 29 aprile, Italia 1 trasmetterà in prima serata Madagascar, film d'animazione statunitense del 2005. La pellicola, prodotta dalla Dreamworks Animation, è stata diretta da Eric Darnell e Tom McGrath. La sceneggiatura è di Mark Burton, Billy Frolick, Eric Darnell e Tom McGrath. Trama, curiosità, trailer e cast di doppiatori del lungometraggio.

Trama di Madagascar, stasera, 29 aprile su Italia 1

Alex, Melman, Marty e Gloria sono quattro animali dello zoo di New York: un leone, una giraffa, una zebra e un ippopotamo. Un giorno, Marty, il giovane zebra che compie dieci anni, decide che è arrivato il momento di esplorare il mondo al di fuori delle mura dello zoo. Così, insieme agli amici, decidono di scappare e partire per un'avventura che li porterà lontano.

Tuttavia, il loro piano viene interrotto quando vengono catturati da un gruppo di animalisti. Gli animali vengono spediti via nave in una riserva naturale nella savana, ma finiscono per sbaglio sull'isola di Madagascar. Qui, dovranno imparare a sopravvivere in un ambiente completamente nuovo e affrontare molte difficoltà prima di riuscire a tornare a casa.

Curiosità su Madagascar, il film in onda su Italia 1

Madagascar ha lanciato un franchise che include i sequel diretti Madagascar 2 - Via dall'isola (2008) e Madagascar 3 - Ricercati in Europa (2012). La pellicola è arrivata per la prima volta nelle sale italiane il 2 Settembre 2005 distribuita da UIP.

I personaggi di Re Julien, Maurice e Mort sono stati creati durante la produzione del film, quando i registi hanno deciso di aggiungere un gruppo di lemuri alla storia. La pellicola ha avuto un grande successo al botteghino, incassando oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo.

La nostra recensione di Madagascar. Il trailer del film potete vederlo grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Madagascar: Doppiatori italiani