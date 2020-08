Mad Max: Fury Road, "Heath Ledger sarebbe stato perfetto per il ruolo" dice George Miller

Il regista di Mad Max rivela che Heath Ledger sarebbe stato perfetto per il ruolo interpretato anche da altri grandi attori come Mel Gibson e Tom Hardy.

L'ideatore della saga cinematografica di Mad Max, George Miller, ha recentemente rivelato quanto avrebbe voluto vedere Heath Ledger vestire i panni del protagonista dei suoi film e assicura che sarebbe stato perfetto così come si sono rivelati perfetti anche Mel Gibson e Tom Hardy.

Nonostante Miller sia pienamente soddisfatto delle interpretazioni degli attori che hanno ricoperto il ruolo, Mel Gibson e Tom Hardy, il regista ha spiegato cosa accomunava l'attore de Il Cavaliere Oscuro agli altri due (e lo rendeva perfetto per la parte).

"Tutte le volte che Heath Ledger tornava in Australia, mi chiamava e parlavamo, e lo avevo sempre in mente [per il ruolo]" ha raccontato Miller durante il podcast Happy, Sad Confused, come segnala anche The Wrap "La prima volta che incontrai Mel, quando lo imparai a conoscere, e Tom... Tutti questi attori hanno questa sorta di magnetismo animale".

"Quando ho realizzato i film di Babe ho avuto modo di lavorare con gli animali... Succede questa cosa meravigliosa quando ti avvicini che li vuoi accarezzare e giocare con loro, ma allo stesso tempo sei consapevole di quell'enigma interiore che sta avendo luogo in loro. E come persone Mel, Tom e Heath sono altamente accessibili, da un lato, ma dall'altro sono un mistero, e non riuscirai mai a conoscerli del tutto" spiega.

"È una delle essenze del carisma, e il suo paradosso. Tutti loro ne sono dotati".

Ovviamente, la prematura comparsa di Heath Ledger non ha permesso all'attore di poter dare ancora una volta prova di queste qualità in Mad Max: Fury Road ma sappiamo perfettamente quanto siano veritiere le parole di Miller.