Macklemore dona 1 milione alla Palestina dopo il tour con Ed Sheeran: "Sfido Robert Kraft a fare lo stesso"

Il rapper devolverà alle organizzazioni umanitarie l'intero guadagno netto ottenuto dal tour di Ed Sheeran, dopo la sua esclusione dalla tournée e il botta e risposta con il proprietario dei New England Patriots.

Macklemore ha annunciato che donerà 1 milione di dollari, corrispondente ai suoi guadagni netti ottenuti come artista di supporto nel Loop Tour di Ed Sheeran, a sei organizzazioni impegnate nell'assistenza alla popolazione palestinese.

Macklemore devolverà tutto il compenso del tour

L'annuncio arriva pochi giorni dopo l'uscita di Macklemore dalla tournée di Ed Sheeran. La sua partecipazione era finita al centro delle polemiche dopo che, durante un'esibizione al MetLife Stadium in New Jersey, aveva pronunciato un discorso politico e gridato "Free Palestine".

Tra i destinatari indicati dal rapper ci sono Palestine Children's Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee e Anera.

Nel suo messaggio sui social, il rapper ha spiegato di voler riportare l'attenzione sulle persone colpite dal conflitto e sul lavoro di medici, paramedici, giornalisti, operatori umanitari e attivisti. "Donerò l'intero milione di dollari dei miei guadagni netti dal Loop Tour di Ed Sheeran a sei organizzazioni che lavorano direttamente per sostenere il popolo palestinese", ha scritto.

Macklemore ha poi rivolto una richiesta precisa a Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots, chiamandolo direttamente in causa: "Invito Robert Kraft a fare altrettanto e a eguagliare la mia donazione".

La richiesta si inserisce nello scontro nato dopo l'esclusione del rapper dal tour. Macklemore aveva attribuito a Kraft un ruolo nella decisione, sostenendo che il miliardario avrebbe convinto altri proprietari di stadi a non permettergli di esibirsi nelle loro strutture. Un rappresentante di Kraft ha però scelto di non commentare la richiesta di donazione.

Ed Sheeran prende le distanze dalla vicenda

Nel frattempo, Ed Sheeran ha precisato di non essere stato coinvolto nella decisione di interrompere la collaborazione con Macklemore e di preferire mantenere una posizione neutrale rispetto alle cause politiche.

La vicenda ha avuto conseguenze anche sugli altri artisti del Loop Tour. Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham e Beoga, gli altri supporting act della tournée, hanno annunciato il loro ritiro in solidarietà con Macklemore e con il popolo palestinese.

Il rapper, intanto, ha ribadito che la sua attenzione resterà concentrata sulla situazione palestinese anche quando l'interesse mediatico inevitabilmente diminuirà: "Quando il ciclo delle notizie andrà avanti, come farà, non andate avanti anche voi". Poi ha concluso il suo messaggio con il suo ormai esplicito appello: "Free Palestine".