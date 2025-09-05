Macaulay Culkin ricorda John Candy: "Si accorse per primo che mio padre era un mostro"

Macaulay Culkin ha svelato che John Candy fu una delle prime persone a capire che suo padre era un 'mostro'. La star ha svelato questo dettaglio nel documentario di Colin Hanks, John Candy: I Like Me.

Nel film, Culkin ripercorre l'esperienza sul set del film Io e zio Buck del 1989, in cui recitò al fianco del compianto attore, per la regia di John Hughes.

L'amicizia di Macaulay Culkin con John Candy

Presentato al Toronto International Film Festival, John Candy: I Like Me racconta la vita e la carriera della star canadese, scomparsa prematuramente nel 1994 a soli 43 anni per un attacco cardiaco.

"Penso che abbia sempre avuto un grande istinto" ha dichiarato Culkin nel film su John Candy "Credo che lui avesse capito. Anche prima che l'ondata crescesse e che accadesse tutto con Mamma, ho perso l'aereo, non era difficile vedere quanto fosse difficile mio padre. Non era un segreto. Era già un mostro".

Primo piano di Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo

"All'improvviso arrivarono la fama e i soldi" ha raccontato Culkin "e lui divenne un mostro famigerato. Non era già una brava persona. Credo che John guardasse un po' di traverso, come a dire: 'Va tutto bene laggiù? Tutto a posto? Giornata buona? Tutto bene a casa? D'accordo'. Ricordo che John si preoccupava quando non molte persone lo facevano. Credo che sia per questo che quella è una delle mie interpretazioni preferite [Io e zio Buck], perché penso che lui ci abbia messo molto di se stesso. Alcuni attori non sanno come o non amano lavorare con i bambini perché è difficile lavorarci. John è sempre stato davvero gentile e davvero bravo".

Il difficile rapporto dei fratelli Culkin con il padre

In passato, sia Macaulay Culkin che il fratello Kieran Culkin hanno parlato a più riprese della relazione nociva con il padre Kit Culkin.

Dopo il successo di Macaulay in Mamma, ho perso l'aereo e la conseguente fama e ricchezza, iniziò una battaglia legale tra i genitori per l'affidamento dei figli e spesso i componenti più famosi della famiglia Culkin ricordano la complicata infanzia che hanno vissuto in famiglia.