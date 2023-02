M. Night Shyamalan: la figlia Ishana debutterà alla regia del suo primo film con The Watchers

Ishana Shyamalan seguirà le orme del padre e debutterà alla regia del suo primo film intitolato The Watchers, un thriller in arrivo nelle sale nell'estate del 2024.

Ishana Shyamalan, figlia del pluripremiato regista M. Night Shyamalan, si prepara al debutto dietro alla macchina da presa con un thriller intitolato The Watchers. La notizia è stata riportata ai microfoni di Deadline.

Il film, prodotto da New Line, seguirà una protagonista di nome Mina, un'artista di 28 anni, che si ritrova bloccata nell'Irlanda occidentale, persa in un tratto apparentemente interminabile di una foresta incontaminata. Lì, incontra tre sconosciuti che sono allo stesso modo intrappolati nel labirinto arboreo, costretti a respingere gli attacchi notturni di misteriose creature. La notizia è stata commentata anche da Shyamalan che ha così scritto: "Adesso verrò io a visitare il tuo set".

New Line sembra credere molto nel progetto e ha già confermato l'uscita al 7 giugno 2024, dichiarando: "Non possiamo essere più eccitati di assistere al primo film di Ishana. The Watchers contiene parti terrificanti e visuali immmersive. La sceneggiatura ti tiene incollato dalla prima pagina e non ti lascia andare".

Ishana non è nuova al mondo della regia, avendo già diretto cinque episodi di Servant, serie per Apple TV+ scritta proprio dal padre, e ha lavorato come seconda unità al film Old, uscito nel 2021, e al più recente Bussano alla porta.