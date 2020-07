M. Night Shyamalan: Gael García Bernal nel cast del suo nuovo film

Gael García Bernal è entrato a far parte del cast del nuovo film diretto dal regista M. Night Shyamalan, di cui per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi alla trama.

La produzione ha infatti solo diffuso la lista degli interpreti coinvolti nel progetto che dovrebbe debuttare nei cinema americani il 23 luglio 2021.

La nuova opera di M. Night Shyamalan sarà un thriller la cui trama è avvolta dal mistero.

Tra i protagonisti del lungometraggio ci sono Eliza Scanlen (Piccole donne), Thomasin McKenzie (True History of the Kelly Gang), Aaron Pierce (Krypton), Vicky Krieps (Il filo nascosto), Alex Wolff (Hereditary), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Nikki Amuka-Bird (Avenue ), e Ken Leung (The Blacklist).

Come accaduto in precedenza, la produzione non ha rivelato il ruolo assegnato all'attore Gael García Bernal.

Shyamalan sarà sceneggiatore, regista e produttore del film realizzato con la collaborazione di Universal Pictures.