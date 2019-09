M. Night Shyamalan al lavoro su due thriller per Universal

M. Night Shyamalan scriverà e dirigerà due nuovi film in collaborazione con la Universal Pictures.

Lo studio ha annunciato la notizia lo scorso lunedì, tramite le parole del presidente della Universal Pictures Peter Cramer: "M. Night Shyamalan continua a creare storie entusiasmanti e molto originali che tengono il pubblico inchiodato alla sedia. Non c'è nessuno come lui: è un regista che lavora al massimo delle sue potenzialità, e siamo onorati che abbia scelto ancora una volta la Universal come casa per i suoi prossimi due incredibili progetti"

M. Night Shyamalan

I due film, che saranno di genere thriller, sono attualmente senza titolo ma usciranno nelle sale rispettivamente il 26 febbraio 2021 e il 17 febbraio 2023, anche se non si sa ancora se si tratta di due film collegati tra loro oppure di due progetti distinti.

Anche M. Night Shyamalan ha detto la sua sullo studio prescelto per i suoi prossimi film: "Ci sono tanti meravigliosi studios là fuori, ma per la Universal è una regola il distribuire dei film originali. Sono i migliori nel riuscire a trovare un pubblico per storie inedite con delle tonalità narrative inattese. E penso che i film originali siano cruciali per garantire la longevità dell'esperienza cinematografica. Sono molto emozionato al pensiero di lavorare ancora con loro e di portare sul grande schermo questi nuovi film negli anni a venire."

Tra i grandi successi di M. Night Shyamalan ricordiamo Il Sesto Senso, Signs, The Village e i più recenti Split e Glass.