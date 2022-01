M. Night Shyamalan su Dave Bautista: "Blade Runner 2049 mi ha fatto innamorare di lui"

M. Night Shyamalan ha parlato di Knock at the Cabin e del modo in cui si è imbattuto nel talento recitativo di Dave Bautista.

Dave Bautista sarà il protagonista di Knock at the Cabin, il nuovo film di M. Night Shyamalan. Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, il celebre regista ha parlato del suo prossimo progetto e del modo in cui si è imbattuto nel talento recitativo dell'interprete di Blade Runner 2049.

M. Night Shyamalan ha raccontato che è stata proprio la performance di Dave Bautista in Blade Runner 2049 a convincerlo a chiedere all'attore di recitare in Knock at the Cabin, il suo nuovo film. Il celebre regista ha dichiarato: "Beh sì, tutto merito di Denis Villeneuve e Blade Runner 2049. Dave stava fermo in scena in un modo che era potente. C'è un tipo di immobilità in cui non stai facendo niente; stai facendo tutto e sei fermo. L'essenza di ciò che sei e che stai pensando viene emanata dal tuo corpo. Dico sempre agli attori che la loro posa di spalle dice tutto. Se guardi la schiena di Heath Ledger all'inizio de Il cavaliere oscuro, sei già sicuro che si tratta di una grandissima performance. Lo si può notare dal modo in cui sta in piedi. Ogni cellula del tuo corpo farà quello che deve fare se stai pensando correttamente a qualcosa. E Dave stava incarnando tutta questa filosofia in quella scena in Blade Runner 2049".

Shyamalan ha proseguito: "Non sapevo chi fosse in quel momento, e mi è rimasto in testa. Così, mentre scrivevo la sceneggiatura di Knock at the Cabin, mi sono detto: 'Sembra che ci sia un ragazzo che può interpretare questo essere umano gigante e fare tesoro della sua immobilità'. Così ho chiesto a Dave!". Per quanto riguarda eventuali anticipazioni su Knock at the Cabin, il regista ha dichiarato: "Si tratta della sceneggiatura più veloce che io abbia mai scritto. Questo progetto è davvero emozionante e non so cosa abbia significato la mia velocità, non so se sia connessa all'energia del film. Di sicuro, ho scritto l'ho scritto ancora più velocemente di quanto abbia fatto con Signs".

Il nuovo film di M. Night Shyamalan uscirà al cinema il 3 febbraio 2023 e sarà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.