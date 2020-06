M. Night Shyamalan: svelata la data di uscita del nuovo film

Il nuovo film diretto da M. Night Shyamalan ha finalmente una data di uscita: venerdì 23 luglio negli Stati Uniti debutterà il progetto di cui il filmmaker è sceneggiatore e regista.

Il lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, si scontrerà ai box office con The Tomorrow War, titolo della Paramount il cui debutto è stato posticipato, con star Chris Pratt, Betty Gilpin, J.K. Simmons e Yvonne Strahovski.

La nuova opera di M. Night Shyamalan sarà un thriller la cui trama è avvolta dal mistero.

I protagonisti del lungometraggio ci sono Eliza Scanlen (Piccole donne), Thomasin McKenzie (True History of the Kelly Gang), Aaron Pierce (Krypton), Vicky Krieps (Il filo nascosto), Alex Wolff (Hereditary), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Nikki Amuka-Bird (Avenue ), e Ken Leung (The Blacklist).

Shyamalan sarà sceneggiatore, regista e produttore del film realizzato con la collaborazione di Universal Pictures.