M. Night Shyamalan: nel cast del suo nuovo film Eliza Scanlan, Thomasin Mackenzie e Alex Wolff

M. Night Shyamalan ha scelto il cast del suo prossimo film e tra gli interpreti ci saranno Eliza Scanlan, Thomasin McKenzie e Alex Wolff. Il progetto, come accade spesso con le opere realizzate dal regista, è avvolto dalla segretezza e non ha ancora un titolo ufficiale.

Universal Pictures si occuperà della distribuzione del lungometraggio che verrà scritto, prodotto e diretto da M. Night Shyamalan.

I protagonisti del progetto, annunciati fino a questo momento, saranno Eliza Scanlen (Babyteeth), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Aaron Pierre (Krypton), Alex Wolff (Hereditary) e Vicky Krieps (Phantom Thread).

Il film, per ora, non ha ancora una data di uscita prevista e le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno.

I precedenti titoli realizzati da Shyamalan hanno incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo.