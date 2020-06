M. Night Shyamalan: nel cast del suo nuovo film Abbey Lee e Ken Leung

M. Night Shyamalan ha scelto Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird e Ken Leung per far parte del cast del suo nuovo film.

Il progetto è attualmente ancora privo di un titolo ufficiale e verrà prodotto da Universal Pictures.

Il thriller, la cui trama è avvolta dal mistero, sarà scritto, diretto e prodotto da M. Night Shyamalan.

Abbey Lee ha ottenuto la fama internazionale grazie a Mad Max: Fury Road, Nikki Amuka-Bird è recentemente apparsa nella serie Avenue 5 e Ken Leung ha recitato nei film di Star Wars.

In precedenza i produttori avevano già annunciato la presenza di Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff e Vicky Krieps.

Il film, per ora, non ha ancora una data di uscita prevista e le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno.

I precedenti titoli realizzati da Shyamalan hanno incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo.