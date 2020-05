Lynn Shelton, l'ultimo saluto sui social: "Mi rendeva felice, non posso crederci"

Mark Duplass, Joshua Leonard, Alycia Delmore e Lynn Shelton sul set del film Humpday

Attori e registi hanno reso omaggio sui social a Lynn Shelton, scomparsa venerdì all'età di 54 anni in seguito a una malattia del sangue precedentemente ignota. Il primo a parlare della morte di Lynn Shelton è stato il suo compagno Marc Maron, comico e attore che aveva collaborato con lei in più occasioni negli ultimi anni.

Marc Maron ha rilasciato la seguente dichiarazione al sito IndieWire: "Era un'artista bellissima, gentile, amorevole, carismatica. Il suo spirito era pura gioia. Mi rendeva felice, e io rendevo felice lei. Eravamo felici. La facevo ridere in continuazione. Ridevamo parecchio. Stavamo iniziando una vita insieme. Non ci posso credere. È una perdita terribile, tristissima."

Su Instagram si è espressa Reese Witherspoon, diretta da Lynn Shelton nella prima stagione di The Morning Show e nella miniserie Little Fires Everywhere, prossimamente su Amazon Prime Video in Italia: "Sono distrutta da questa notizia. È scioccante che una regista così piena di vita e talento non sia più con noi."

L'attore e cineasta Mark Duplass ha invece commentato il lutto su Twitter: "Abbiamo fatto così tante cose insieme, e vorrei che ne avessimo fatte di più. La sua energia creativa debordante e il suo spirito contagioso non avevano eguali. Mi rendeva migliore. Ci scontravamo, facevamo pace, ridevamo, e ci spronavamo a vicenda, come una famiglia."

Su Twitter si è pronunciata anche Mindy Kaling: "Lynn Shelton amava gli attori, e noi ricambiavamo. La sua energia sul set era contagiosa, e tra un ciak e l'altro andavamo sempre verso il monitor per stare con lei."

Un altro commento è stato quello di Ava DuVernay, che ricevette dalla collega il premio per la regia al Sundance Film Festival nel 2012: "Annunciò il mio nome con orgoglio, mi diede il premio con amore e fece il tifo per me da quel momento in poi. Non posso credere che io stia scrivendo questo. Riposa in pace, bellissima. Grazie per i tuoi film, e per la tua gentilezza." Infine, Chloe Moretz ha commentato su Instagram: "Non ci sono parole per descrivere il dolore e lo shock. Lynn emanava una luce incredibile. La sua risata era davvero contagiosa. Sono onorata di averla potuta conoscere e di aver fatto parte del suo mondo anche solo per un attimo."