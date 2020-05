Lynn Shelton, morta la regista di Little Fires Everywhere

Lynn Shelton è morta nella giornata di ieri a 54 anni, la regista recentemente aveva lavorato alla serie Little Fires Everywhere e aveva lavorato per il piccolo e grande schermo ottenendo l'attenzione del pubblico e della critica.

A comunicare la triste notizia è stato Marc Maron, suo partner nella vita e nel lavoro: "Ho delle orribili notizie. Lynn è morta ieri notte. Ieri mattina è collassata dopo essere stata male per una settimana. C'era una patologia non diagnosticata e che era già presente. Non si è trattato di COVID-19. I dottori non potevano salvarla. Hanno provato. Con grande impegno".

Lynn Shelton aveva firmato la regia di film come Humpday - Un mercoledì da sballo, Your Sister's Sister e Sword of Trust. Per il piccolo schermo si era occupata di progetti come Mad Men, GLOW e recentemente proprio Little Fires Everywhere che arriverà venerdì prossimo italiano sugli schermi italiani grazie ad Amazon Prime Video.

Il comunicato di Marc Maron prosegue: "La amavo davvero molto come molti tra di voi. Si tratta di una notizia devastante. Sono distrutto, ho il cuore spezzato e sono completamente sconvolto e non so realmente come posso persino andare avanti in questo momento. Avevo bisogno che tutti voi lo sapeste. Non conosco alcuni di voi. Alcuni sì. Sto semplicemente cercando di informare le persone che erano importanti per lei. Era un'artista meravigliosa, gentile, amorevole, carismatica. Il suo spirito era pura gioia. Mi ha reso felice. Io l'ho resa felice. Eravamo felici. L'ho fatta sempre ridere. Abbiamo riso molto. Stavamo iniziando una vita insieme. Non riesco realmente a credere a ciò che sta accadendo. Si tratta di una perdita orrenda e triste".

Lynn era nata il 27 agosto 1965 a Oberlin, Ohio, ed era cresciuta a Seattle. Dopo il liceo aveva frequentato l'Oberlin College e l'University of Washington School fo Drama, trasferendosi successivamente a New York dove ha preso un master in fotografia e altri media. La sua carriera era iniziata al Slamdance Film Festival nel 2006 con il film We Go Way Back, conquistando il Gran Premio della Giuria. Humpday aveva poi debuttato al Sundance Film Festival nel 2009 ed era poi stato presentato a Cannes. Tra i film che ha successivamente diretto ci sono Laggies e Touchy Feely.

Per la televisione aveva diretto quattro puntate di Little Fires Everywhere e in precedenza aveva firmato degli episodi di The Morning Show, Dickinson, A.P. Bio. Fresh Off the Boat, Casual, New Girl e The Good Place.

Tra i colleghi e amici che l'hanno ricodata anche Mark Duplass che ha scritto: "Abbiamo fatto così tante cose insieme. Avrei voluto farne altre. La sua energia creativa senza limiti e lo spirito contagioso non avevano rivali. Mi rendeva migliore. Ci scontravamo, facevamo pace, ridevamo, ci spingevamo a vicenda. Come una famiglia. Che tragica perdita".