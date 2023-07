Lutto per Robert De Niro, il nipote Leandro De Niro Rodriguez è morto a soli 19 anni

È morto Leandro De Niro Rodriguez, nipote di Robert De Niro, noto per aver recitato anche in A Star Is Born. Aveva solamente 19 anni.

Drena De Niro, madre di Rodriguez e figlia di Robert De Niro e della sua prima moglie Diahnne Abbott, ha annunciato la morte del figlio in un post su Instagram: "Mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato al di là di ogni parola o descrizione dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e di diffondere l'amore e la luce che mi hai fatto sentire nel diventare la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che l'amore da solo avesse potuto salvarti. Mi dispiace tanto, piccolo mio. Mi dispiace tanto. Riposa in pace e nel paradiso eterno mio caro ragazzo".

Rodriguez e Drena De Niro avevano interpretato la coppia madre-figlio Paulette Stone e Leo Stone nel film di Bradley Cooper del 2018 A Star Is Born. Sono apparsi insieme anche nel film del 2005 The Collection e nel film del 2018 Cabaret Maxime.

Tra le prime reazioni del mondo di Hollywood, Debi Mazar ha scritto: "Non ho parole... sono sotto shock. Mi dispiace tanto... @drenadeniro @carlosmare, vi amo entrambi così tanto".

Anche Naomi Campbell ha pubblicato le sue condoglianze, scrivendo: "Drena, ho il cuore spezzato per te, formavate un duo stupendo, non posso immaginare come devi sentirti, che il Signore ti avvolga e ti tenga tra le sue braccia, in questo momento molto triste e di perdita ... Ti voglio bene, sempre qui per te".