L'uomo ombra: LuckyChap e Plan B Entertainment potrebbero produrre il remake

L'uomo ombra (The Thin Man) sembra sarà al centro di un remake: LuckyChap e Plan B Entertainment stanno negoziando infatti l'acquisizione dei diritti.

Per ora, essendo ancora in corso lo sciopero degli attori, non sono ancora emersi dettagli riguardanti i possibili protagonisti.

Il ritorno di una coppia di detective

Le due case di produzione, di proprietà di Margot Robbie e Brad Pitt, sembra avessero iniziato le trattative prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori.

L'uomo ombra è un film del 1934 diretto da W.S. Van Dyke e tratto dall'omonimo romanzo scritto da Dashiell Hammett.

Al centro della trama ci sono l'ex detective Nick Charles e sua moglie Nora (ruoli affidati a William Powell e Myrna Loy), accompagnati dalla cagnetta Asta, che decidono di provare a risolvere un omicidio per divertimento.

Il successo del lungometraggio ha dato vita alla produzione di cinque altri capitoli della storia: Dopo l'uomo ombra, Si riparla dell'uomo ombra, L'ombra dell'uomo ombra, L'uomo ombra torna a casa e Il canto dell'uomo ombra.

Nel 1957, inoltre, venne realizzata una serie televisiva interpretata da Peter Lawford e Phyllis Kirk.