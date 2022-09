L'uomo lupo, dal film al fumetto: Edizioni NPE presenta la trasposizione dell'horror di George Waggner

L'uomo Lupo, diretto da George Waggner, si rivelò un successo clamoroso quando do uscì nelle sale nel lontano 1941 ed entrò nel pantheon degli Universal Classic Monsters: il capolavoro del cinema horror, grazie a Edizioni NPE, ha appena ottenuto la sua prima trasposizione a fumetti che arriverà in libreria a partire dal 16 settembre.

Un grande classico per quanto concerne i film dell'orrore, che ha conosciuto diverse reinterpretazioni nel corso degli anni e che ora rivive nel volume a fumetti pubblicato da Edizioni NPE: "L'uomo Lupo", con le evocative tavole di Sergio Vanello e i testi di Luca Franceschini.

Claude Rains è L'uomo lupo in una immagine promozionale del film del 1941.

Protagonista è il giovane Larry Talbot, tornato in Galles per riunirsi al padre dopo la scomparsa del fratello maggiore. Ben presto si innamora di una ragazza, Gwen, figlia di un antiquario dal quale acquista uno strano bastone. Dopo una serata trascorsa a farsi predire il futuro da un gruppo di zingari, Larry si imbatte in un lupo e, nel tentavo di ucciderlo, viene morso sul petto. In preda a incubi e visioni di rituali aberranti, l'indomani si accorgerà di aver lottato contro un lupo mannaro. Da quel momento, la sua vita cambierà per sempre.

A partire dal canovaccio del famoso film, la storia è stata rinarrata e adattata al linguaggio del fumetto enfatizzando la dimensione "horror", la visionarietà e il costante irrisolto dualismo uomo-bestia. Un metaforico viaggio nella psiche umana alla scoperta di un latente aspetto animalesco, spaventoso e affascinante al tempo stesso.