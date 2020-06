L'uomo con i pugni di ferro: Russell Crowe accettò di girare il film ad una condizione

Durante una conferenza stampa Russell Crowe ha rivelato di aver accettato di girare L'uomo con i pugni di ferro a patto che RZA, celebre rapper e produttore discografico statunitense, accettasse di dare alcune lezioni di rap ai Rabbitoh di South Sydney, una squadra della lega di rugby di cui l'attore australiano è co-proprietario.

RZA acconsentì immediatamente e le riprese del film iniziarono poche settimane dopo. Il rapper ed Eli Roth hanno lavorato insieme alla sceneggiatura per due anni, parlando di ogni aspetto della storia, discutendo ogni singolo dettaglio di ogni arma presente nel film. RZA ha scritto il ruolo appositamente per se stesso e si è allenato per più di due ore al giorno per ben due mesi prima dell'inizio delle riprese.

Lo sviluppo de L'uomo con i pugni di ferro è iniziato nel 2003 quando RZA produsse la colonna sonora per Kill Bill di Quentin Tarantino. RZA volò a Pechino, dov'erano in corso le riprese del film, e passò circa 30 giorni a prendere nota su come lavorava Tarantino. Nel 2005 RZA viaggiò con Eli Roth dall'Islanda a Los Angeles e, durante il viaggio, gli parlò della sua idea di girare un film sul kung fu.

Nel frattempo RZA finanziò e diresse un cortometraggio di arti marziali chiamato Wu-Tang vs. In seguito lui e Roth portarono il loro progetto dai produttori e usarono il cortometraggio per dimostrare allo studio che RZA era in grado di dirigere un film sulle arti marziali. Il 7 maggio 2010 la Universal Pictures annunciò che avrebbe finanziato e distribuito il film, prodotto da Roth e dalla Strike Entertainment.