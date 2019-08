L'uomo che cadde sulla Terra diventa una serie tv per CBS All Access

Il romanzo sci-fi L'uomo che cadde sulla Terra diventerà una serie televisiva prodotta per CBS All Access.

Il servizio di streaming ha infatti annunciato che adatterà la storia e gli showrunner del progetto saranno Alex Kurtzman e Jenny Lumet, impegnati anche come sceneggiatori.

Lo show sarà un adattamento del romanzo scritto da Walter Tevis in cui si racconta l'arrivo sulla Terra dell'alieno dall'aspetto umano Thomas Jerome Newton proveniente dal suo pianeta Anthea, alle prese con le conseguenze di molte guerre nucleari. Utilizzando la sua conoscenza superiore, Thomas incassa i diritti ottenuti da molte invenzioni e progetta di utilizzare i ricavati per realizzare delle navi spaziali e far arrivare gli altri abitanti del suo pianeta sulla Terra.

L'iconico ruolo è stato interpretato nel film L'uomo che cadde sulla Terra nel 1976 e la storia è diventata nel 1987 una serie prodotta per ABC.

Alex Kurtzman sarà impegnato anche nel ruolo di regista e, insieme a Lumet, ha dichiarato: "La serie immaginerà il prossimo passo compiuto nella nostra evoluzione, mostrato attraverso gli occhi di un alieno che deve imparare ciò che significa diventare umano, anche se lotta per la sopravvivenza della sua specie".