Lunetta Savino a Vieni da Me: "Un medico in famiglia è arrivato quando cercavo lavoro disperatamente"

Lunetta Savino si è raccontata a 'Vieni da me', dedicando molto spazio a Un medico in famiglia, la fiction che le ha regalato il successo in un momento della vita in cui era alla disperata ricerca di lavoro.

Travolta da improvviso successo, così Lunetta Savino ricorda la sua partecipazione a Un medico in famiglia, una delle fiction più amate dal pubblico italiano. Era alla ricerca di un lavoro: "Cercavo qualunque cosa, facevo colloqui anche per il posto di segretaria". Poi il provino che le diede l'occasione tanto attesa "È stato un treno in corsa. Era il personaggio giusto per me. Avevo avuto un figlio, facevo piccoli ruoli in teatro. Temevo che la grande occasione non sarebbe mai arrivata". Cosi 'Cettina' ricorda quei giorni e il fantastico rapporto che si era creato con i colleghi "Enrico Brignano? Travolgente, era difficile non ridere con lui sul set. Francesco Salvi? Era surreale, stralunato".

Lunetta Savino poi racconta un po' della sua vita professionale, la fiction su Peppino Impastato: "Interpretare Felicia, la mamma di Impastato, è stato per me un onore e una sfida". Negata nello sport l'attrice si commuove ricordando l'amico Ennio Fantastichini "Era bravissimo. Se ne è andato troppo presto".

Il discorso cade sui social e Lunetta Savino propone a Caterina di registrare un video per Instagram : "Vogliamo farci una storia? Non io e te...". Dai social all'amore il passo è breve, la Savino è fidanzata con Salvatore Lodato, siciliano, giornalista-scrittore e grande esperto di mafia. I due si sono conosciuti per caso "stiamo insieme da quattro anni. L'ho conosciuto in Sicilia mentre giravo un film" ma si vedono poco a causa delle rispettive professioni.

Alla fine Lunetta si commuove mentre si parla del figlio di 31 anni che vive in Inghilterra "io faccio dei pacchi per lui, il guanciale per fare l'amatriciana... Il ragazzo si diletta. Gli auguro ogni bene".