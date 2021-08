Luna Park: il teaser trailer annuncia la data di uscita della nuova serie italiana di Netflix

Con un nuovo teaser trailer Netflix ha annunciato la data di uscita - il 30 settembre 2021 - di Luna Park, la nuova serie italiana della piattaforma streaming, prodotta da Fandango.

La storia di Luna Park, raccontata in 6 episodi, ha come filo conduttore la ricerca di una verità tenuta nascosta per anni, che vede la luce grazie ad un incontro voluto dal destino. Infatti l'incontro fra Nora, una giovane giostraia, e Rosa, una ragazza della Roma bene, porta due famiglie, agli antipodi tra di loro, a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro.

Nel Luna Park si alternano e si intrecciano i destini di diverse generazioni, in un percorso fatto di intrighi e segreti durante il quale troverà posto anche la scoperta del primo amore. Il tutto condito da un sapore retrò, un vero e proprio tuffo nel passato della Roma anni '60, tra il glamour della Dolce Vita e la magia del Luna Park.

La serie è creata e scritta da Isabella Aguilar (Baby, The Place) e vede dietro la macchina da presa Leonardo D'Agostini (Nastro d'argento al miglior regista esordiente nel 2019 per Il Campione) e Anna Negri (Baby).

La famiglia Marini, di cui fa parte Nora, interpretata da Simona Tabasco (E' arrivata la felicità, I Bastardi di Pizzofalcone, Doc) vede Tommaso Ragno nel ruolo di suo padre Antonio, Milvia Marigliano (Sulla mia pelle, Loro 2) in quello di sua nonna Miranda. Mario Sgueglia (Il Campione, Summertime) è suo zio Ettore e Ludovica Martino (Sotto il sole di Riccione, Skam Italia), sua madre Stella.

La famiglia Gabrielli è composta da Lia Grieco, che debutta in una serie TV nel ruolo di Rosa, Guglielmo Poggi (Smetto quando voglio, Bentornato Presidente), nel ruolo di suo fratello Giggi, Paolo Calabresi, nei panni di Tullio, padre di Rosa e Giggi, e Fabrizia Sacchi (La prima cosa bella, Suspiria) in quelli della madre Lucia.

Alle vicende delle famiglie Marini e Gabrielli, si intrecciano quelle dei Baldi, famiglia composta da Lando, interpretato da Michele Bevilacqua (Don Matteo, La Squadra), Doriana, che ha il volto di Lorenza Indovina (Forever Young, Qualunquemente), e i loro 2 figli, Matteo interpretato da Edoardo Coen e Simone da Alessio Lapice (Il Primo Re).

Nel cast anche Giulio Corso, nel ruolo di Sandro Ralli, Matteo Olivetti in quello di Celeste mentre Alessandra Carrillo é Tina, la mamma di Celeste. Gianfranco Gallo (Indivisibili, Gomorra - La Serie), interpreta Fausto Minnella, Davide Valle, al suo debutto, nel ruolo di Cesare Grotta, Roberto Evangelista in quello di Canio Grotta, cugino di Cesare, Giulia Ricciardi nei panni di Elvira; Lidia Vitale (Suburra) é Dominici, l'agente di Sandro Ralli mentre Ilaria Loriga é Gioia.