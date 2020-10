Luke Perry, le star di Beverly Hills, 90210 lo ricordano il giorno del suo compleanno

Diverse star di Beverly Hills, 90210 hanno voluto ricordare l'ex co-protagonista della serie, Luke Perry l'11 Ottobre, data del suo compleanno. Perry è morto a soli 52 anni, a marzo 2019, a causa di un ictus.

Luke Perry e Shannen Doherty nell'episodio Un weekend a Palm Springs della serie Beverly Hills, 90210

Tori Spelling ha condiviso un selfie con uno dei suoi figli e ha riflettuto sulla sua amicizia con Perry. "Domenica pigra con la famiglia... con un po' di calma, posso concedermi una pausa di riflessione. Sono grata alla mia famiglia, anche a quella allargata. Non mi sembra giusto non menzionare che oggi è il compleanno del nostro fratello Luke. Ti penso e sento la tua mancanza. Tutti i giorni."

Sono diverse le star che hanno condiviso sinceri omaggi di compleanno alla star di Beverly Hills, 90210, che ha interpretato il ruolo di Dylan McKay nell'iconica serie, dal 1990 al 1995 e di nuovo nel 1998 fino al 2000.

Perry è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un ictus il 27 Febbraio. I paramedici si erano recati a casa sua a Sherman Oaks, in California e secondo una fonte, l'attore non avrebbe mai ripreso conoscenza. La star sarebbe rimasta "sotto osservazione" per cinque giorni, per poi purtroppo morire il 4 marzo, all'età di 52 anni.

L'attore fu sepolto a Dickson, nel Tennessee, secondo quanto riferito sul suo certificato di morte. È stato scelto questo posto come luogo di sepoltura perché l'attore viveva part-time nel Tennessee e aveva posseduto una fattoria lì dal 1995, secondo quanto riferito da TMZ.

Sono trascorsi due anni da allora, ma per molto tempo sia i suoi colleghi, sia altre star hanno ricordato l'attore, piangendo la sua tragica e veloce scomparsa. Dopo un anno dalla morte di Perry, Jennie Garth aveva detto che: "La realtà, mi rifiuto di lasciarla entrare. Non sembra reale, sai?. Proprio ieri, ho visto un numero di telefono apparire sul mio telefono, e ho pensato che fosse LP, ma mi sbagliavo, era JP. Era qualcun altro, ma per quel secondo, ho sofferto moltissimo."