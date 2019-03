Luke Perry, Shannen Doherty commossa: "Ci siamo sentiti dopo l'ictus"

Shannen Doherty ha commentato la situazione attuale di salute di Luke Perry, volto di Beverly Hills 90210, in seguito al suo ricovero dopo un brutto ictus.

L'attrice ha commentato in esclusiva per Entertainment Tonight la dura situazione che sta vivendo l'attore. In un'intervista durante la serata di gala Animal Hope and Wellness Foundation a Los Angeles, Shannen Doherty si è emozionata mentre provava a parlare della situazione clinica di Luke:

"Non riesco a parlarne apertamente, perché penso che non riuscirei a smettere di piangere, ma gli voglio bene e lui lo sa: è Luke, è il mio Dylan."

Luke Perry, attualmente tra i protagonisti della serie Riverdale, ha interpretato il celebre ruolo di Dylan McKay in Beverly Hills, 90210, mentre la Doherty era Brenda Walsh, l'interesse amoroso del ragazzo, fino al 1994 quando ha abbandonato lo show. Shannen ha ricevuto tantissimo supporto da parte di Luke durante il suo brutto tumore al seno che l'ha colpita negli ultimi anni, e ha dichiarato che è attualmente in contatto con Luke e che i suoi amici e fan dovrebbero "continuare a mandargli messaggi positivi".

L'attore 52enne è stato colpito da in ictus che è stato definito subito grave dalla stampa, mentre un portavoce di Luke ha dichiarato che si trova attualmente sotto osservazione. Negli ultimi giorni sono stati tantissimi i colleghi che hanno voluto sostenere Perry con dei teneri messaggi. Tantissimi fan avrebbero desiderato rivederlo nel cast del revival di Beverly Hills, 90210. Purtroppo toccherà rassegnarsi: nell'annuncio di Fox di pochi giorni fa a tornare saranno Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin Green (David) e Tori Spelling (Donna) che interpreteranno se stessi, ma in una versione fittizia, raccontando così i tentativi di riportare sul piccolo schermo il progetto che li aveva resi famosi.