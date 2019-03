Luke Perry: Colin Hanks, un ricordo emozionante: "Quella volta in aereo, con i bambini"

Luke Perry è morto ieri all'età di 52 anni e Colin Hanks è tra coloro che hanno ricordato l'attore con un aneddoto emozionante che mette in luce la gentilezza del divo di Beverly Hills, 90210.

L'attore ha infatti pubblicato un post in cui racconta il suo unico incontro con la star del piccolo schermo, spiegando perché è rimasto immediatamente conquistato dalla sua personalità.

A proposito di Luke Perry, Colin Hanks ha scritto: "L'ho incontrato solo una volta, ma la storia è troppo bella da non condividerla dopo il triste evento di oggi. Io e mia moglie eravamo a bordo di un aereo di ritorno dal Messico. Un paio di file dietro a noi c'erano questi due fratelli, dei bambini, che si stavano picchiando a vicenda. I loro poveri genitori non riuscivano in nessun modo a fermare i pianti, le urla e il caos. Se si è un genitore si capisce cosa intendo. Alle volte non puoi fare nulla. La situazione è andata avanti così per quasi due ore, poi, quando mancavano circa 10 minuti all'atterraggio, è iniziata a diventare davvero brutta. Dal nulla arriva un uomo che era in prima classe. Cappello, barba, occhiali da sole, sta gonfiando un palloncino. Lo lega, lo fa sembrare come se fosse una spada da consegnare a un re. Si inginocchia, testa in giù, braccia in alto. I bambini si calmano in un millesimo di secondo. Nell'aereo parte quasi un applauso fragoroso. Altri quindici minuti e probabilmente sarebbe iniziata la terza Guerra Mondiale, ma siamo atterratti prima che accadesse".

Un vero gentiluomo. Se ne è andato troppo presto

L'attore ha quindi proseguito la storia: "Siamo scesi dall'aereo, stiamo aspettando in coda alla dogana. Finalmente vediamo bene la persona e dico a mia moglie: 'Santo cielo. Credo che l'uomo dei palloncini sia Luke Perry'. Il destino ha voluto che ci ritrovassimo vicini. Improvvisamente si gira verso di me e mi dice dei commenti gentili su Fargo, una cosa che mi ha sconvolto. Ho iniziato a dire da quanto lo ammiravo e a lodare quanto aveva fatto con il palloncini. Gli dico: 'Quella è una mossa da professionisti! Non la si può insegnare!'. Mi dice che vola sempre con un paio di palloncini per quel motivo, per darli ai bambini che piangono. Non so se fosse vero, ma non ho nessun motivo per credere che non lo fosse. Sembrava davvero un vero gentiluomo. Se ne è andato troppo presto".

Molte star della televisione e del cinema, come Sophia Bush ed Elizabeth Banks, hanno quindi commentato con grande emozione il racconto, ringraziandolo per averlo condiviso e per aver onorato in modo così speciale la memoria di Luke Perry, morto ieri a causa delle conseguenze dell'ictus che lo aveva colpito.