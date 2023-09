Lucy stasera su Italia 1: trama e cast del film di Luc Besson con Morgan Freeman

Stasera su Italia 1 va in onda Lucy: trama e cast del film di Luc Besson con Morgan Freeman e Scarlett Johansson

Stasera, 11 settembre 2023, su Italia 1 appuntamento con l'azione e la fantascienza con Lucy, un film del 2014 diretto e scritto da Luc Besson. I protagonisti sono Morgan Freeman e Scarlett Johansson, le musiche originali sono state scritte da Éric Serra. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Lucy: Scarlett Johansson legata a una sedia in un pericoloso momento

Lucy: Trama

Per sopravvivere, Lucy, giovane studentessa di Taipei, è costretta a fare la "mula" per alcuni trafficanti di droga. Un giorno, in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà, assorbe la sostanza sperimentale che sta trasportando e vede le proprie facoltà intellettuali svilupparsi all'infinito. Quindi "colonizza" il proprio cervello e acquisisce poteri illimitati.

Lucy: Scarlett Johansson e Morgan Freeman in una scena del film

Curiosità

Lucy è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 25 Settembre 2014 distribuito da Universal Pictures; la data di uscita originale è: 10 Dicembre 2012 (Francia). Le riprese del film si sono svolte in Francia.

Il film si basa sull'idea che una persona in media usa solo il 10% della sua capacità cerebrale. Il regista ha scelto Scarlett Johansson perché ritiene che dia l'immagine di una persona vulnerabile ma allo stesso tempo pericolosa.

Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Lucy

Lucy è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 66% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 61 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.4 su 10

Scarlett Johansson in Lucy

Interpreti e personaggi