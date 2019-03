Lucy in the Sky: Natalie Portman è un'astronauta nel primo trailer

Marica Lancellotti

Pur non avendo ancora una data d'uscita, Lucy in the Sky, il nuovo film drammatico con Natalie Portman, si mostra oggi nel primo trailer ufficiale che offre un primo sguardo all'attrice premio Oscar avvolta in una tuta spaziale.

Conosciuto anche con il titolo di lavorazione di Pale Blue Dot, la trama ufficiale di Lucy in the Sky segue la storia di Lucy (Natalie Portman), un'astronauta che ha appena terminato una missione nello spazio. Tornata a casa, perde la testa per il collega Mark (Jon Hamm) e comincia con lui una relazione, ma quando scopre che lui la sta tradendo con una cadetta, Lucy perde la testa per la gelosia.

Ecco il primo trailer di Lucy in the Sky:

La clip inizia con un breve conto alla rovescia in voice over ci porta in giro nei ricordi della protagonista, vere e proprie "finestre" sulla vita di Lucy Cola, un'astronauta che torna sulla Terra dopo una lunga missione nello spazio. Ad aspettarla ci sono un marito orgoglioso e la figlia, ma Lucy fatica a reinserirsi nella realtà di tutti i giorni. "Lassù vedevo l'intero universo e qui tutto ora sembra così piccolo", la sentiamo esclamare nel trailer. C'è un solo trait d'union tra lei, la vita sulla Terra e lo spazio: si chiama Mark, è un suo collega, è bello, gentile e tanto basta a Lucy per perdere completamente la testa. Le sembra di fluttuare nello spazio avvolta dal suo abbraccio e senza bisogno di attrezzature spaziali, ma quella che è cominciata come una storia d'amore proibita rischia di finire in tragedia quando Lucy scopre che lui la tradisce con la più giovane Erin (Zazie Beetz). Così nelle ultime inquadrature vediamo solo Natalie Portman fuggire dalla polizia e poi esclamare, in una stanza buia, che sta bene, anche se con le lacrime agli occhi. Prima che il trailer e i suoi protagonisti sfumino sulle note di Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles.

Lucy in the Sky è liberamente ispirato alla storia vera di Lisa Nowak, astronauta di fama mondiale arrestata nel 2007 per il tentato rapimento di Colleen Shipman, e radiata dalla Marina tre anni dopo. Nella realtà Colleen non tradì Lisa per una ragazza più giovane, ma perchè si era innamorato di un uomo. Prima prova al cinema da regista per Noah Hawley, già noto al grande pubblico per essere il creatore delle serie tv Legion e Fargo, Lucy in the Sky sarà distribuito da Fox Searchlight, che l'ha prodotto insieme a Reese Witherspoon e al produttore de Il grande Lebowski John Cameron.