Lucy Boynton è Ruth Ellis, l'ultima donna impiccata in Gran Bretagna, nella prima foto

La serie di ITV su Ruth Ellis, l'ultima donna impiccata in Gran Bretagna, è in produzione ed è finalmente disponibile la prima foto che ritrae Lucy Boynton nel ruolo principale.

La tragica storia di Ruth Ellis

La serie, che ha cambiato titolo in A Cruel Love: The Ruth Ellis Story, è ambientata nel 1955 nell'affascinante e inebriante mondo dei club londinesi. La Ellis era la più giovane manager di club della capitale, ma il suo successo si è ben presto tramutato in rovina quando è rimasta invischiata in una relazione violenta con il pilota David Blakely. Processata per il suo omicidio, fu condannata all'impiccagione da un sistema che la giudicò per molto più del suo crimine e divenne l'ultima donna a essere impiccata in Gran Bretagna.

Deadline ha rivelato che la serie guidata dalla star di Bohemian Rhapsody è stata presentata l'anno scorso e successivamente Toby Jones è stato ingaggiato nei panni dell'avvocato che ha cercato di salvare Ellis.

A Cruel Love, basato sulla biografia di Carol Ann Lee A Fine Day For Hanging: The Real Ruth Ellis Story, sarà interpretato anche da Laurie Davidson (Mary and George), Mark Stanley (Happy Valley), Joe Armstrong (Happy Valley), Arthur Darvill (Broadchurch), Juliet Stevenson (Truly, Madly, Deeply) e Toby Stephens.

"Lucy Boynton è assolutamente ipnotica nel ruolo di Ruth Ellis all'apice del suo successo come più giovane manager di club di Londra", ha dichiarato Kate Bartlett, produttrice di A Cruel Love. "All'età di 28 anni, la sua ascesa subì una brusca battuta d'arresto quando rimase invischiata in un terribile triangolo amoroso che portò morte e tragedia".

Bohemian Rhapsody: Rami Malek conferma la relazione con Lucy Boynton!

Oltre a Bohemian Rhapsody, Lucy Boynton ha recitato in Sing Street, Assassinio sull'Orient Express e il recente The Pale Blue Eye - I delitti di West Point con Christian Bale.