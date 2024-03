The Greatest Hits: trailer per il film con Lucy Boynton e il futuro Superman David Corenswet

Searchlight Pictures ha diffuso in streaming il trailer di The Greatest Hits, film che vede protagonista Lucy Boynton e il prossimo Superman di James Gunn David Corenswet.

Il film segue Harriet (Lucy Boynton), una giovane donna che scopre che alcune canzoni le permettono di viaggiare indietro nel tempo. E non è una metafora romantica per dire che passa le giornate a pensare al suo passato: la musica può letteralmente mandarla indietro nel tempo.

Le canzoni danno a Harriet l'opportunità di rivivere i momenti condivisi con il suo ex fidanzato (David Corenswet), tragicamente morto in un'incidente, e anche se per un po' la cosa può essere piacevole, la protagonista della storia deve affrontare un'altra situazione. Harriet inizia a innamorarsi di un'altra persona (Justin H. Min) nel presente, e dovrà decidere se vuole vivere nel passato o se vuole andare avanti con la sua vita.

Abbiamo visto recentemente Boynton in The Pale Blue Eye - I delitti di West Point e Chevalier e ha anche avuto un piccolo ruolo in Barbie. Corenswet, invece, è pronto a vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio in Superman, il primo film del nuovo DC Universe di Gunn. Min è recentemente apparso in Shortcomings e nella serie di successo di Netflix, Lo Scontro, che ha conquistato diversi Emmy all'inizio di quest'anno.

The Greatest Hits è scritto e diretto da Ned Benson e arriverà nelle sale americane il 5 aprile e su Hulu il 12 aprile (negli Stati Uniti); in Italia dovrebbe debuttare direttamente su Disney+.