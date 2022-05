Luck: il teaser italiano del film d'animazione Apple Original Films e Skydance Animation

Apple Original Films e Skydance Animation hanno svelato il teaser trailer italiano e il poster del nuovo film d'animazione Luck, dal 5 agosto su Apple TV+.

Da Apple Original Films e Skydance Animation arriva la storia di Sam Greenfield, la persona più sfortunata del mondo che, quando si imbatte nella Terra della Fortuna, mai vista prima, parte alla ricerca di un po' di buona sorte da riportare a casa per il suo miglior amico. In quel posto, però, gli esseri umani non sono ammessi e a Sam non resta che un'unica possibilità per riuscire nella sua missione: collaborare con le creature magiche che vivono lì.

Le prime immagini inedite di Luck, diretto da Peggy Holmes, saranno svelate nel corso delle sessioni Work in progress dell'Annecy International Animation Film Festival 2022 il prossimo 14 giugno. La regista, insieme al team di animazione, racconterà il viaggio creativo che ha portato alla realizzazione di questo atteso film per le famiglie.