Luck e Spellbound: Apple distribuirà i film animati prodotti da Skydance

Apple si occuperà della distribuzione dei film animati Luck e Spellbound, prodotti da Skydance, e della serie The Search of WondLa.

Luck e Spellbound, i film animati prodotti da Skydance Animation saranno distribuiti da Apple.

La piattaforma di streaming ha annunciato di aver ottenuto i diritti per la distribuzione dei progetti e della serie The Search or WondLa.

L'accordo di distribuzione tra le due realtà durerà più anni ed è stato possibile grazie alla collaborazione di Paramount che ha dato il via libera al progetto.

Luck è diretto da Peggy Holmes e scritto da Kiel Murray. La protagonista è la ragazza più sfortunata al mondo che, dopo essersi imbattuta nel mondo della buona e della cattiva fortuna, deve unire le forze con delle creature magiche per scoprire una forza ancora più potente rispetto alla fortuna.

Spellbound è invece un musical animato con al centro una ragazzina che decide di spezzare l'incantesimo che ha diviso il suo regno in due. La regia è di Vicky Jenson e la sceneggiatura è firmata da Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Linda Woolverton. I brani originali sono composti da Alan Menken e Glenn Slater.

La serie animata The Search for WondLa si basa invece sui libri di Tony DiTerlizzi. Lauren Montgomery sarà autrice e produttrice del progetto.

John Lasseter supervisiona i progetti di Skydance.